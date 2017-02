Irish Language: Ceiliúradh

Christy Evans says 2017 is a big year for Irish Music

Is bliain speisialta í, 2017″ a dúirt Helen Hayes. “Tá Comhaltas Ceoltóirí Éireann ag céiliúradh seasca bliain ar an bhfód”. Bhuail mé le Helen agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann i gCamden le gairid. Rugadh Helen i gContae Mhaigh Eo. Is ceoltóir, múinteoir agus Gaeilgeoir í. Bunaíodh Comhaltas Ceoltóirí Éireann sa Bhreatain i 1957. Inniu, tá craobhacha de Chomhaltas i ngach contae sa Bhreatain, beagnach. Is ball den Chomhaltas an Dochtúir Muhammad- Al-Hussainí. Is amhránaí sean-nós den chéad scoth é, agus tá Gaeilge measartha maith aige.

Deir Muhammad “I 1957, bhí cultúr na hÉireann in ísle-brí, deirtear. Creid nó dochreid, ba bheag an mheas a bhí ag an bpobal i gcoitinne ar cheolteoirí traidisiúnta lasmuigh de cheantair áirithe – Clár, Muscraí agus Sligeach ina measc. I 1957, chuir bunaitheoirí Comhaltas Ceolteoirí Éireann rompu a ceol traidisiúnta a chaomhú, a chothú agus a chur chun cinn. Anois, i 2017, tá muid ag céiliúradh seasca bliain sa Bhreatain”.

Beidh ceolchoirmeacha ar fud na tíre, mar shampla ‘Echoes of Érin’ i Márta agus comortais, mar shampla, St Albans ar an 29ú Aibreáin, agus ócáidí i rith na bliana. Deir Helen Hayes “Is cinnte go mbeidh atmaisféar dearfach sultmhar ag an bhFleadh Cheoil na Breataine ar an 24ú agus 25ú Meitheamh i 2017. Beidh fáilte ‘s fiche romhaibh!

www.comhaltas.co.uk/London

“2017 is a special year”, so said Helen Hayes of the Irish cultural organisation Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ). “We’re celebrating sixty years in Britain”. I met Helen and the other leaders of CCÉ in Camden recently. Helen was born in County Mayo, but now works as a teacher and musician in Britain. Like many CCÉ members, she speaks Irish. CCÉ established its first British branches in 1957. Today, it has members, sessions and workshops in almost every corner of Britain. Dr Muhammad-Al- Hussainí is a leading member of CCÉ and a renowned Irish language singer.

Muhammad is helping to co-ordinate an exciting year-long programme of celebrations in 2017. He explains “It’s hard to believe now, but back in the fifties, Irish traditional music was declining fast. We are told that Irish culture was even weakening in heartlands like West Clare, Muscraí and Sligo. In 1957, our founders set about reversing that decline. Now in 2017, we want to celebrate Irish music and celebrate sixty years in Britain”.

Events include the Echoes of Érin national concert tour, which begins in late-February, and competitions of music and song in St Albans on the 29th of April. Helen Hayes is confident about the future for Irish music in Britain. “People of all ages are preparing for our national fleadh on the 24th and 25th of June. 2017 is great year to join Comhaltas – you’ll be very welcome!”

www.comhaltas.co.uk/london