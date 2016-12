Tír Ghlas

Christy Evans enjoys blue skies in ‘Green Spain’ and the Tower of Hercules (Túr na Earcail)

Bhí mé i ‘Green Spain’ le déanaí. Ní hionann Galicia agus an chuid eile den Spáinn. Is tír ghlas bháistiúil í. Tá stair fhada Cheilteach ag Galicia. Is cathair anamúil í La Coruna. Tá cur síos ar La Coruna i lámhscríbhinn Spáinneach. Bhunaigh Breogan, laoch Éireannach, La Coruna, deirtear. Thóg sé teach solais go hard ar an aillte.

Tá 234 céim go barr an ti sholais. Tá dealbh de Bhreogan ann. Tá radharc leathan de chathair, an fharraige agus imeallbhoird ard-bhearnach de Galicia. Inniu, tá go leor rudaí le feacáil i La Coruna. Tá iarsmalann bhreá ag Castelo de San Antón. Tá bailiúchán de thorcanna, de bhróistí agus seodra Ceilteach ann. In aice láimhe, tá an Chearnóg María Pita. Tá María Pita ina laoch náisiúnta de Galicia. I 1507, thug na Sasanaigh iarracht ionradh a dhéanamh ar Galicia. Fuair María Pita lámh in uachtar orthu. Tá dealbh mhór di sa chearnog.

Tá beirt shaighdiúirí Sasanacha ag a cosa! Tá leacht chuimhneacháin Oscar Wilde agus GB Shaw suite in La Plaza Humor. Tá bia na Galicia sobhlasta. Is breá leo prátaí, stobaigh, laofheoil agus bia mara – ochtapas ina measc. Tá a gcuid arán, cáiseanna agus fíonta go hiontach, freisin. Is cathair cairdiúil í, La Coruna. Beidh fáilte ‘s fiche romhat ann i 2017!

Galicia in north-west Spain is a place apart. It’s a land of blue skies and green valleys. Galicia has a proud Celtic heritage and La Coruna, its largest city, is a friendly place. Ancient Spanish manuscripts tell how the city was founded by an Irish warrior called Breogan. His much-restored lighthouse stands on the cliff edge to this day.

Those who tackle the 234 steps to the top are rewarded by a fine view of the ever-churning sea, distant green mountains and Galicia’s dramatic coastline. La Coruna has a lot to offer. The Mediaeval citadel of Castelo San Antón houses a priceless collection of Celtic torcs, broaches and Iron Age jewellery. Nearby is Plaza Pita, a beautiful square named after Galicia’s national hero. In 1507, Henry VII of England launched a surprise attack on La Coruna. María Pita rallied the people of her city and fought the invaders off. There’s a dramatic statue of María Pita in the square. It shows her, spear in hand, with two invaders lying at her feet!

Also worth a look is the amusing monument to Oscar Wilde and GB Shaw in the Plaza Humor. Galician food is highly prized throughout Spain. Delicacies include wonderful stews and Octopus, which is boiled and seasoned with pepper – it’s much tastier than it sounds! Galician cheeses are also popular, as are its bone-dry white wines. La Coruna is a lovely city and Irish visitors are assured a warm welcome. Enjoy the blue skies of ‘Green Spain’ in 2017